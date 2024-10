Secoloditalia.it - Sinistra alla frutta: Magi accusa Meloni di deriva orbaniana perché… realizza il programma di governo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nella strana lettura che ladà della politica, lavorare perre ildi, come fa Giorgia, diventa un tentativo di “trasformare l’ordinamento democratico italiano in una forma di democrazia illiberale, in una democratura di stampo orbaniano“. Per quanto incredibile possa sembrare, è esattamente quello che ha sostenuto il segretario di +Europa, Riccardo. “Proseguiremo nellazione del, lasciando sproloquiare di democratura le varie anime di unache ha sempre governato in spregiodemocrazia”, ha replicato il sottosegretarioGiustizia, Andrea Delmastro. La strana idea di democrazia diPer sostenere la sua tesi,ha elencato “i centri di detenzione in Albania, il reato universale di gestazione per altri, lo stopcannabis light, il divieto di carne coltivata, ma anche la reazione al rapporto Ecri”.