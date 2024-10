Sfida di alta quota a Busto Arsizio per la Savino Del Bene Volley

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) SCANDICCI –d’per laDeldi coach Marco Gaspari. Tutto pronto per la prima vera trasferta stagionale dellaDel, che si appresta a raggiungere la E-Work Arena per disputare il quarto turno di regular season contro la Eurotek Uyba. Herbots e compagne, forti della striscia di successi delle ultime settimane e appaiate al terzo posto della classifica generale, scenderanno in campo domenica 27 ottobre a partire dalle 17. Ladi domenica coincide con la venticinquesima contesa tra le due formazioni nel massimo campionato di serie A1: 17 i successi ottenuti dallaDelcontro le 7 affermazioni delle lombarde. L’ultima vittoriacca risale alla nona giornata di regular season della stagione 2022/2023, occasione nella quale le farfalle si imposero al tie-break dopo oltre due ore di gioco.