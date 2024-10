Scontro frontale tra auto e furgone, conducenti d’urgenza al Fazzi (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi ancora un grave incidente sulle strade salentine. Uno Scontro frontale tra auto e furgone è andato in scena nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 21 che porta da Leverano a Porto Cesareo. Lo Scontro ha visto coinvolte una Mercedes Classe B ed un furgone Renault Trafic. Il primo mezzo era guidato da un 77enne leccese mentre alla guida del secondo c’era un 44enne di Leverano. Per cause tutte ancora da chiarire e verificare i due mezzi sono venuti a contatto e l’impatto ha provocato gravi danni a entrambi i veicoli. A causa dello Scontro, infatti, il furgone si è ribaltato ed ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi ancora un grave incidente sulle strade salentine. Unotraè andato in scena nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 21 che porta da Leverano a Porto Cesareo. Loha visto coinvolte una Mercedes Classe B ed unRenault Trafic. Il primo mezzo era guidato da un 77enne leccese mentre alla guida del secondo c’era un 44enne di Leverano. Per cause tutte ancora da chiarire e verificare i due mezzi sono venuti a contatto e l’impatto ha provocato gravi danni a entrambi i veicoli. A causa dello, infatti, ilsi è ribaltato ed ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata.

