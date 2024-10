Sciopero trasporti Atac il 28 ottobre a Roma: orari e fasce garantite (Di sabato 26 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre, Roma sarà interessata da un nuovo Sciopero dei trasporti che metterà a rischio il servizio pubblico per 24 ore, con possibili ritardi e cancellazioni su bus e metro. La mobilitazione, indetta dai sindacati Usb e Orsa Tpl, coinvolgerà i lavoratori dell’Atac e non interesserà i servizi Cotral. Durante la giornata, è previsto anche un sit-in di protesta dalle ore 11 alle ore 13 presso la sede dell’assessorato alla Mobilità in via Capitan Bavastro, 94. Tg24.sky.it - Sciopero trasporti Atac il 28 ottobre a Roma: orari e fasce garantite Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lunedì 28sarà interessata da un nuovodeiche metterà a rischio il servizio pubblico per 24 ore, con possibili ritardi e cancellazioni su bus e metro. La mobilitazione, indetta dai sindacati Usb e Orsa Tpl, coinvolgerà i lavoratori dell’e non interesserà i servizi Cotral. Durante la giornata, è previsto anche un sit-in di protesta dalle ore 11 alle ore 13 presso la sede dell’assessorato alla Mobilità in via Capitan Bavastro, 94.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo sciopero dei trasporti - mezzi pubblici fermi : data - orari e informazioni utili - Brutta notizia per chi deve spostarsi in città: I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia. La notizia è stata stato appena confermato: il 28 ottobre nuovo sciopero. A rischio la regolarità delle corse di autobus, metropolitane e ... (Caffeinamagazine.it)

Lunedì nero per i trasporti : sciopero Atac a Roma - previsti ritardi e cancellazioni - A rischio le corse di bus e metro. Nella Capitale scioperano i lavoratori dell'Atac. Fermi anche i dipendenti di Busitalia Umbria (Ilgiornale.it)

Sciopero generale - dai trasporti alla scuola : la situazione nelle città - La protesta indetta da Si-Cobas e Al-Cobas tocca vari comparti. Milano, Torino e Catania sono le città con i disagi maggiori per lo stop di treni, bus, tram e metro. A incrociare le braccia sono anche i Vigili del Fuoco, i dipendenti Inps e del ... (Tg24.sky.it)

Sciopero generale oggi 18 ottobre - chi si ferma : aggiornamenti su trasporti e disagi città per città - Gli aggiornamenti su trasporti e disagi città per città per lo Sciopero generale di oggi venerdì 18 ottobre. Diversi disagi nelle maggiori città Italia come Milano a causa del coinvolgimento del settore dei trasporti, ma difficoltà anche per lo ... (Fanpage.it)