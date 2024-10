Sci alpino, Asja Zenere: “Contentissima della mia seconda manche, che fiducia per le prossime gare!” (Di sabato 26 ottobre 2024) Asja Zenere inizia la sua stagione con un ventesimo posto nel gigante di Soelden (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sul ghiacciaio del Rettenbach la giornata si è tinta di azzurro dato che il successo è andato a Federica Brignone, ma la nativa di Bassano del Grappa ha dimostrato di avere iniziato il suo anno con il piede giusto. Dopo una prima manche chiusa in 22a posizione, la sciatrice classe 1997 ha saputo risalire altri due gradini nella seconda parte di gara, dando conferme importanti sul suo stato di forma e sulla confidenza che ha trovato sugli sci. Al termine della seconda manche di Soelden, l’atleta azzurra ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport: “Sono Contentissima della mia prova specialmente nella seconda manche. Che dire – scherza – sono la regina del brutto tempo. Scherzi a parte sono contenta. Oasport.it - Sci alpino, Asja Zenere: “Contentissima della mia seconda manche, che fiducia per le prossime gare!” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)inizia la sua stagione con un ventesimo posto nel gigante di Soelden (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Sul ghiacciaio del Rettenbach la giornata si è tinta di azzurro dato che il successo è andato a Federica Brignone, ma la nativa di Bassano del Grappa ha dimostrato di avere iniziato il suo anno con il piede giusto. Dopo una primachiusa in 22a posizione, la sciatrice classe 1997 ha saputo risalire altri due gradini nellaparte di gara, dando conferme importanti sul suo stato di forma e sulla confidenza che ha trovato sugli sci. Al terminedi Soelden, l’atleta azzurra ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport: “Sonomia prova specialmente nella. Che dire – scherza – sono la regina del brutto tempo. Scherzi a parte sono contenta.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : si comincia. Zenere può rimontare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 2’19?97 il tempo di Fabiana Dorigo, che ha commesso un errore importante nella parte alta, venendo completamente sbalzata in una curva verso destra. Adesso la svizzera Wendy Holdener (-0.10). 13.01 ... (Oasport.it)