Scheletro nel pozzo è di un personaggio leggendario Svelato il mistero di un mito norreno

Roma, 26 ottobre 2024 – Lo Scheletro di un personaggio mitologico norreno ritrovato in Norvegia conferma il detto per cui tutte le leggende contengono un fondo di verità. Uno studio del Norwegian institute for Cultural Heritage Research ha dimostrato il collegamento tra il ritrovamento e la saga mitologica di Sverris, dimostrando la reale esistenza di uno dei suoi personaggi e confermando alcune delle vicende in essa raccontate. La saga di Sverris, risalente a circa 900 anni fa, narra la drammatica storia di un uomo ucciso e gettato in un pozzo per inquinare l'acqua di un castello sotto assedio.

