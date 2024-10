Sara uccisa in casa a 18 anni, svolta nel caso: chi ha confessato (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe è stata uccisa nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2024. Il corpo è stato trovato da un’amica oggi all’alba in una palazzina in via Nazionale 142, in zona Portici, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. I carabinieri hanno scortato in caserma un uomo che avrebbe confessato il delitto di Sara Centelleghe. (Continua dopo le foto) L'articolo Sara uccisa in casa a 18 anni, svolta nel caso: chi ha confessato proviene da TvZap. Tvzap.it - Sara uccisa in casa a 18 anni, svolta nel caso: chi ha confessato Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 18Centelleghe è statanella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2024. Il corpo è stato trovato da un’amica oggi all’alba in una palazzina in via Nazionale 142, in zona Portici, a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. I carabinieri hanno scortato in caserma un uomo che avrebbeil delitto diCentelleghe. (Continua dopo le foto) L'articoloina 18nel: chi haproviene da TvZap.

