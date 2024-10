Liberoquotidiano.it - Sapete chi è il padre di Corrado di Casa a prima vista? Impensabile

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo aver mostrato dove vive,Sassu racconta qualcosa in più di sè. "Mioè nato in Sardegna, dove ha vissuto fino ai vent'anni. Quando si è trasferito a Roma per fare il militare ha incontrato mia madre e sono nato io. Ho vissuto un'infanzia felice all'EUR, che era la mia zona di comfort, con gli amichetti al parchetto, i carnevali al parco Giolitti e i go-kart elettrici che erano un po' la mia ossessione". Un'infanzia ben lontana dalla tv. L'agente immobiliare disu Real Time ammette che il suo sogno nel cassetto era un altro: "Il pilota, da sempre. Papà mi portava all'autodromo di Vallelunga da piccolo ed ero come ipnotizzato. Vedere le gare mi faceva impazzire. Due anni fa, invece, ce l'ho portato io, ed è stata una bella emozione".