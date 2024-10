Rosignano si prepara a celebrare cultura e gastronomia: un progetto che unisce tradizione e territorio (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Rosignano è pronta a catturare l’attenzione degli appassionati di cultura e gastronomia con il suo nuovo progetto “Rosignano Accoglie, saperi e sapori in Monferrato“. Grazie al finanziamento del Bando Borghi del PNRR, questa iniziativa intende valorizzare la ricchezza culturale e gastronomica della regione, offrendo al pubblico un’eccezionale opportunità di esplorare e celebrare le tradizioni del Monferrato. Con un programma ricco di eventi e attività, il progetto si propone di coinvolgere la comunità locale e i visitatori in un’esperienza autentica di apprendimento e degustazione. Il programma di “Rosignano Accoglie” Il progetto “Rosignano Accoglie” entra nel vivo con un calendario di eventi che promette di offrire momenti indimenticabili. Gaeta.it - Rosignano si prepara a celebrare cultura e gastronomia: un progetto che unisce tradizione e territorio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterè pronta a catturare l’attenzione degli appassionati dicon il suo nuovoAccoglie, saperi e sapori in Monferrato“. Grazie al finanziamento del Bando Borghi del PNRR, questa iniziativa intende valorizzare la ricchezzale e gastronomica della regione, offrendo al pubblico un’eccezionale opportunità di esplorare ele tradizioni del Monferrato. Con un programma ricco di eventi e attività, ilsi propone di coinvolgere la comunità locale e i visitatori in un’esperienza autentica di apprendimento e degustazione. Il programma di “Accoglie” IlAccoglie” entra nel vivo con un calendario di eventi che promette di offrire momenti indimenticabili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’inverno a Tokyo : un’esperienza tra cultura - panorami e gastronomia ricca di tradizioni - Facebook WhatsApp Twitter Tokyo, con la sua posizione geografica favorevole, si presenta d’inverno come una meta affascinante per coloro che desiderano scoprire la cultura giapponese in una stagione meno affollata. Le temperature oscillano tra ... (Gaeta.it)

Festival del turismo attivo in Abruzzo : 8 eventi per scoprire la cultura e la gastronomia locale - Facebook WhatsApp Twitter Dal 26 ottobre 2023 prende avvio l’edizione 2024 di “Active Abruzzo“, un’iniziativa promossa da CNA Turismo, volta a valorizzare il turismo esperienziale nelle splendide località della regione. Con un programma ricco ... (Gaeta.it)

Puglia Wine Festival - Vino e sapori d’autunno - a Rutigliano cultura - arte - musica ed enogastronomia - Tre serate interamente dedicate al nettare di Puglia, che coniugano l’amore per il vino con l’eccellenza enogastronomica del territorio e con il folklore, attraverso un perfetto mix di spettacoli itineranti, musica tradizionale, arte e cultura. E ... (Baritoday.it)

Cultura - enogastronomia - salute - arte e divertimento con la Fiera di Sant'Orsola a Campogalliano - Torna la tradizionale manifestazione campogallianese della Fiera di Sant’Orsola che, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, animerà le vie del centro con tante iniziative. Si inizia sabato dalle ore 11, in piazza Pace, festeggiando il ventennale ... (Modenatoday.it)