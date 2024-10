Rifiuti e topi in via Vecchia Cimitero, i residenti: "Situazione tragica" (Di sabato 26 ottobre 2024) La Situazione diventa sempre più insostenibile e "tragica" per i cittadini che abitano in via Vecchia Cimitero all'incrocio con Salita cupola. Cumuli di buste, Rifiuti di ogni genere, sparsi anche sui marciapiedi, la fanno da padrone per le stradine del quartiere.La segnalazione arriva dai Reggiotoday.it - Rifiuti e topi in via Vecchia Cimitero, i residenti: "Situazione tragica" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladiventa sempre più insostenibile e "" per i cittadini che abitano in viaall'incrocio con Salita cupola. Cumuli di buste,di ogni genere, sparsi anche sui marciapiedi, la fanno da padrone per le stradine del quartiere.La segnalazione arriva dai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abbandoni 'seriali' di rifiuti e ingombranti a Bari vecchia : individuato 40enne - scattano denuncia e sequestro del mezzo - Sarebbe il responsabile di alcuni degli abbandoni 'seriali' di rifiuti avvenuti a Bari vecchia: un uomo di circa 40 anni è stato identificato e denunciato dalla Polizia locale, che dopo giorni di indagini, pedinamenti e appostamenti è riuscita a ... (Baritoday.it)

Lo scempio dei rifiuti a Bari Vecchia - mobili e materassi per strada. Il sindaco : "In arrivo sanzioni più pesanti" - "I baresi non meritano di vivere nei vostri rifiuti e la città non merita di perdere la sua bellezza per colpa della vostra inciviltà": ad affermarlo è il sindaco di Bari, Vito Leccese, dopo l'ennesima segnalazione di degrado nel borgo antico, ... (Baritoday.it)

Bari Vecchia - caos rifiuti. La rabbia del sindaco : multe fino a 10mila euro - Rifiuti abbandonati per strada, il Comune di Bari verso il pugno duro. Dopo l?ennesimo abbandono selvaggio avvenuto nel borgo antico, il sindaco Vito Leccese ha annunciato misure più... (Quotidianodipuglia.it)

Civitavecchia - la task force del Pronto intervento rimuove 60 sacchi e rifiuti abbandonati - Civitavecchia, 6 settembre 2024 – Ancora un grave episodio di inquinamento ambientale e di scorretto smaltimento di rifiuti. La squadra del Pronto Intervento di CSP Srl ha infatti ritrovato e rimosso più di 60 sacchi e rifiuti vari sparsi a terra, ... (Ilfaroonline.it)