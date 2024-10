Bollicinevip.com - Possibile riconciliazione familiare per Harry e Meghan a Natale?

(Di sabato 26 ottobre 2024)perhanno ricevuto l’invito, ma non da Re Carlo Il principeMarkle potrebbero trascorrere ilnel Regno Unito, ma l’invito non proviene dal padre di, re Carlo. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dalla stampa britannica, Charles Spencer, zio die fratello della compianta Lady Diana, ha proposto alla coppia di trascorrere le festività insieme. Questo gesto assume una certa importanza, considerando i rapporti ormai tesi con la famiglia reale, in particolare con re Carlo, che sembra non aver intrapreso alcuna azione per riavvicinarsi. L’invito si estenderebbe anche ai due figli della coppia, Archie e Lilibet, ed è stato riportato da diverse fonti vicine al Palazzo. Tuttavia, al momento non esiste una conferma ufficiale da parte di