Ilgiorno.it - Piovono soldi sul borgo di Savogno

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con grande soddisfazione l’associazione fondiaria di Piuro, guidata da Mauro Bongianni, annuncia la conclusione del primo dei tre grandi progetti in corso sui Ronchi di: il recupero della prima stalla, quella più grande e simbolo di rinascita della coltivazione in quella località. L’intervento di recupero ha come finalità ultima la realizzazione del laboratorio agrario didattico utile al futuro gestore delle aree roncate. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Gal "Valle dei Sapori" e del Comune su disegni dell’architetto Giorgio Succetti e grazie alle maestranze locali. "Ci complimentiamo per l’ottima riuscita del primo lavoro, per la precisione e per l’amore con cui le ditte artigiane hanno lavorato al raggiungimento del primo obiettivo – dice il sindaco di Piuro Omar Iacomella -.