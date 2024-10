Piogge forti e possibili esondazioni, è allerta meteo su novarese e Vco (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di maltempo ed è allerta gialla e arancione sul Piemonte. Per quanto riguarda novarese e Vco l'allerta è gialla con possibilità di locale esondazioni e isolati fenomeni di versante. allerta arancione su gran parte del Piemonte per precipitazioni intense oggi e domani Novaratoday.it - Piogge forti e possibili esondazioni, è allerta meteo su novarese e Vco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di maltempo ed ègialla e arancione sul Piemonte. Per quanto riguardae Vco l'è gialla contà di localee isolati fenomeni di versante.arancione su gran parte del Piemonte per precipitazioni intense oggi e domani

