Pamela sul tetto d'Europa: "A chi soffre per l'alluvione, ai morti alla Toyota e ai miei colleghi" (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYPamela Malvina Noutcho Sawa è la nuova campionessa europea dei pesi leggeri. La pugile italiana e bolognese, di origini camerunensi, ha trionfato battendo la serba Nina Pavlovic con un punteggio di 99-91, 100-91, 99-91, in un match Bolognatoday.it - Pamela sul tetto d'Europa: "A chi soffre per l'alluvione, ai morti alla Toyota e ai miei colleghi" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYMalvina Noutcho Sawa è la nuova campionessa europea dei pesi leggeri. La pugile italiana e bolognese, di origini camerunensi, ha trionfato battendo la serba Nina Pavlovic con un punteggio di 99-91, 100-91, 99-91, in un match

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pamela sul tetto d'Europa: "A chi soffre per l'alluvione, ai morti alla Toyota e ai miei colleghi" - Ha trionfato contro la serba Pavlovic, in un match che si è svolto a porte chiuse all'Unipol Arena di Casalecchio, a causa dell'emergenza alluvione ... (bolognatoday.it)

Pamela Malvina Noutcho conquista il titolo europeo leggeri: «Lo dedico a chi sta spalando fango: ci rialzeremo» - L’Europa si inchina a Pamela Malvina Noutcho Sawa e alla sua Bologna. Un altro sogno della pugile 32enne è diventato realtà con la vittoria sulla serba Nina Pavlovic che le ha consentito di mettersi ... (corrieredibologna.corriere.it)

Boxe, Pamela Malvina è campionessa europea: battuta Nina Pavlovic - In una Unipol Arena senza pubblico, la pugile-infermiera continua la sua ascesa e si aggiudica la cintura continentale dei pesi leggeri, subito la dedica alla città: “Questo è per Bologna e coloro che ... (ilrestodelcarlino.it)

GF, Pamela Petrarolo su Shaila e Javier: 'Lei non si lascia andare perché non è convinta' - Secondo il trio delle Non è la Rai, Shaila Gatta si è avvicinata a Javier Martinez, ma continua ad essere attratta da Lorenzo: 'Gli occhi non mentono' ... (it.blastingnews.com)