Gaeta.it - Napoli, violenza giovanile: un quindicenne accoltellato e il deputato Borrelli assediato

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ieri sera,è stata teatro di un’episodio diche ha scosso nuovamente la città, con un minorennein via delle Galassie a Secondigliano dopo aver reagito a una rapina. L’incidente non solo ha evidenziato il crescente fenomeno dellatra i giovani, ma ha anche attirato l’attenzione politica, culminando con un attacco verbale alFrancesco Emilio, presente per un sopralluogo nella zona. Un contesto allarmante che richiede un intervento deciso delle istituzioni e della comunità. Lain crescita tra i giovani Unè stato gravemente ferito in un attacco avvenuto in un’area che di solito è considerata tranquilla.