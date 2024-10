MotoGp, Bastianini domina e vince la Sprint. Secondo Martin, poi Bagnaia (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Enea Bastianini domina la gara Sprint e trionfa in Thailandia. A Buriram decisiva una partenza non perfetta di Bagnaia, in pole position, che ha favorito Bastianini, bravo a prendersi la prima posizione e a dominare la gara fino alla fine. Battaglia serrata per il Secondo posto tra Martin e Bagnaia, che alla fine MotoGp, Bastianini domina e vince la Sprint. Secondo Martin, poi Bagnaia L'Identità. Lidentita.it - MotoGp, Bastianini domina e vince la Sprint. Secondo Martin, poi Bagnaia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eneala garae trionfa in Thailandia. A Buriram decisiva una partenza non perfetta di, in pole position, che ha favorito, bravo a prendersi la prima posizione e are la gara fino alla fine. Battaglia serrata per ilposto tra, che alla finela, poiL'Identità.

