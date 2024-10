Mister Movie | Netflix Rinnova Tomb Raider: The Legend of Lara Croft per una Seconda Stagione (Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: A poche settimane dal debutto, Netflix ha confermato il ritorno di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft per una Seconda Stagione, basata sul celebre franchise videoludico di Square Enix. Il successo di questa nuova serie animata, che vede la voce di Hayley Atwell nei panni dell’iconica Lara Croft, ha portato Netflix a investire immediatamente su un secondo capitolo delle avventure dell’archeologa più famosa al mondo. Trama Tomb Raider 2: Una Nuova Avventura Globale per Lara e Sam Nella prossima Stagione, Lara unirà le forze con la sua migliore amica Sam Nishimura (doppiata da Karen Fukuhara), per recuperare una serie di preziose maschere africane legate agli Orisha, rubate da un enigmatico miliardario. Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix Rinnova Tomb Raider: The Legend of Lara Croft per una Seconda Stagione Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: A poche settimane dal debutto,ha confermato il ritorno di: Theofper una, basata sul celebre franchise videoludico di Square Enix. Il successo di questa nuova serie animata, che vede la voce di Hayley Atwell nei panni dell’iconica, ha portatoa investire immediatamente su un secondo capitolo delle avventure dell’archeologa più famosa al mondo. Trama2: Una Nuova Avventura Globale pere Sam Nella prossimaunirà le forze con la sua migliore amica Sam Nishimura (doppiata da Karen Fukuhara), per recuperare una serie di preziose maschere africane legate agli Orisha, rubate da un enigmatico miliardario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tomb Raider : La Serie Netflix criticata per l’aspetto mascolino di Lara Croft - Non è la prima e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima volta, che un personaggio femminile viene rappresentato con fattezze o caratteristiche mascoline, che si tratti di muscoli o altro, e putroppo è toccato anche alla celebre e sensuale Lara Croft, ... (Gamerbrain.net)

Tomb Raider : The Legend of Lara Croft - che impatto avrà l'anime Netflix sul canone della saga? - La showrunner della serie in arrivo in streaming ha spiegato l'impatto del nuovo show sul canone dei videogiochi Il personaggio di Lara Croft non ha certo bisogno di presentazioni. Per decenni, l'eroina ha intrattenuto i fan sugli schermi e sulle ... (Movieplayer.it)

Tomb Raider : svelata la timeline ufficiale di The Legend of Lara Croft in arrivo su Netflix - Ecco che in che periodo è ambientata la storia dell'anime in uscita rispetto alla saga videoludica Il reboot di Tomb Raider in arrivo su Netflix riprenderà da dove si è concluso Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo videogame della saga uscito nel ... (Movieplayer.it)

Tomb Raider : The Legend of Lara Croft - il nuovo trailer svela quando è ambientata la serie Netflix - Non manca molto all'arrivo in streaming di questa entusiasmante nuova versione anime del personaggio dei videogame Netflix ha diffuso in streaming il nuovissimo trailer di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, versione anime dell'omonima saga ... (Movieplayer.it)