Quotidiano.net - Missione punitiva in carcere, gravissimo un detenuto 25enne. “Sequestrati anche due agenti”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli, 26 ottobre 2024 - È ancorailnapoletano vittima di un “violento pestaggio” avvenuto tre giorni fa neldi Avellino. Il giovaneè ricoverato in rianimazione dove versa in condizioni difficili: i suoi aggressori gli avrebbero reciso un orecchio con un coltello costruito in modo rudimentale, rotto un braccio e ferito la testa. È stata unaorganizzata da altri carcerati, nel raid sono stati coinvoltidue. “Il giovane è in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Moscati di Avellino”, fanno sapere dal sindacato di polizia penitenziaria Uspp. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. “Ricordiamo che per compiere detta spedizione- continuano dal sindacato dei poliziotti - sono statidue colleghi. Scenari da carceri sudamericane dove si fronteggiano diverse bande contrapposte".