Maltempo in Liguria, uomo disperso ad Arenzano. La moglie: “Mi ha telefonato, ma ora non risponde più” (Di sabato 26 ottobre 2024) L'auto sulla quale viaggiava l'uomo è stata trascinata via dall'acqua del Rio Lissolo ad Arenzano. La moglie: "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più". Ricerche in corso. Fanpage.it - Maltempo in Liguria, uomo disperso ad Arenzano. La moglie: “Mi ha telefonato, ma ora non risponde più” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'auto sulla quale viaggiava l'è stata trascinata via dall'acqua del Rio Lissolo ad. La: "Mi hae inviato una foto e da allora nonpiù". Ricerche in corso.

