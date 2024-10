Lutto nello sport, addio al numero uno al mondo (Di sabato 26 ottobre 2024) Il mondo dello sport piange la scomparsa dell’uomo più forte di tutti i tempi. Il campione del lancio del peso, è scomparso all’età di 75 anni, portando con sé il record britannico che aveva stabilito ben 44 anni fa e mai eguagliato. Nella sua carriera ha conquistato una medaglia di bronzo agli Europei di Roma 1974, diverse medaglie agli Europei Indoor. Non solo, perché ha anche partecipato a tre Olimpiadi (Monaco di Baviera 1972, Montreal 1976 e Mosca 1980), senza prendere mai parte, invece, ad alcuna edizione dei Mondiali. Leggi anche: Tragico incidente stradale, una scena atroce Leggi anche: Madonna di Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia ai fedeli addio al numero uno al mondo Geoff Capes, morto ieri a 75 anni, era per tutti l’uomo più forte del mondo. Tvzap.it - Lutto nello sport, addio al numero uno al mondo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildellopiange la scomparsa dell’uomo più forte di tutti i tempi. Il campione del lancio del peso, è scomparso all’età di 75 anni, portando con sé il record britannico che aveva stabilito ben 44 anni fa e mai eguagliato. Nella sua carriera ha conquistato una medaglia di bronzo agli Europei di Roma 1974, diverse medaglie agli Europei Indoor. Non solo, perché ha anche partecipato a tre Olimpiadi (Monaco di Baviera 1972, Montreal 1976 e Mosca 1980), senza prendere mai parte, invece, ad alcuna edizione dei Mondiali. Leggi anche: Tragico incidente stradale, una scena atroce Leggi anche: Madonna di Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia ai fedelialuno alGeoff Capes, morto ieri a 75 anni, era per tutti l’uomo più forte del

