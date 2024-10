LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: alle 13.00 la seconda manche, Brignone e Bassino ci credono (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Cos’è successo nella prima manche? La fuoriclasse statunitense ha dato il via alla sua annata con il pettorale numero 1 e ha subito piazzato il miglior tempo. La sensazione è che voglia subito ritoccare il suo libro dei record 12.35 Ci attende una seconda manche davvero interessante. Mikaela Shiffrin vuole iniziare con il piede giusto la nuova stagione ma le italiane non vogliono mollare la presa! 12.30 Buongiorno e bentornati a Soelden. Tra 30 minuti scatterà la seconda manche del Gigante d’esordio! 11.23: L’appuntamento è per le 13.00 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, buona giornata, a più tardi! 11.22: Azzurre in posizione di attacco dopo la prima manche. Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: alle 13.00 la seconda manche, Brignone e Bassino ci credono Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Cos’è successo nella prima? La fuoriclasse statunitense ha dato il via alla sua annata con il pettorale numero 1 e ha subito piazzato il miglior tempo. La sensazione è che voglia subito ritoccare il suo libro dei record 12.35 Ci attende unadavvero interessante. Mikaela Shiffrin vuole iniziare con il piede giusto la nuova stagione ma le italiane non vogliono mollare la presa! 12.30 Buongiorno e bentornati a. Tra 30 minuti scatterà ladeld’esordio! 11.23: L’appuntamento è per le 13.00 per la. Grazie per averci seguito, buona giornata, a più tardi! 11.22: Azzurre in posizione di attacco dopo la prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Slalom gigante femminile Soelden 2024 sci alpino : prima e seconda manche in DIRETTA - La diretta testuale live dello slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. La stagione si apre sulle nevi austriache del Rettenbach, con le migliori sciatrici del mondo pronte a dare il massimo ... (Sportface.it)

DIRETTA | Le notizie del 22 ottobre : riesplode il ‘caso’ Leao - le ultime sulla panchina del Manchester United LIVE - Le notizie in diretta più importanti di oggi, martedì 22 ottobre: si chiude l’ottava giornata di Serie A e torna la Champions League Il Monza schianta il Verona a domicilio e trova il primo successo in campionato. Si chiude l’ottava giornata di ... (Calciomercato.it)

Manchester City-Watford oggi in tv : canale - orario e diretta Coppa di Lega 2024/2025 - Il programma e come vedere in tv Manchester City-Watford partita valida per i sedicesimi di Coppa di Lega 2024/2025. Poco più di 48 ore sono trascorse dal big match di Premier League tra gli uomini di Guardiola e l’Arsenal. Un match molto ... (Sportface.it)

Manchester City-Arsenal oggi in tv : canale - orario e diretta Premier League 2024/2025 - Il programma e come vedere in tv Manchester City-Arsenal, partita valida per la quinta giornata della Premier League 2024/2025. Il primo vero big match di questa Premier, con le due squadre che negli ultimi due anni hanno fatto meglio. Certo, a ... (Sportface.it)