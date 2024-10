LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus (Di sabato 26 ottobre 2024) Inzaghi protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Juventus. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12:30. Un’ora prima è toccato a Thiago Motta. conferenza Inzaghi – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA 12.15 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Inter-Juventus, partita in programma domani alle 18.00 allo Stadio San Siro di Milano, valida per la nona giornata della nuova di Serie A. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus) © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - LIVE – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)protagonista delladidi. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12:30. Un’ora prima è toccato a Thiago Motta.– PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA 12.15 Un quarto d’ora all’inizio delladi Simone. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 18.00 allo Stadio San Siro di Milano, valida per la nona giornata della nuova di Serie A.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (indi) ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

