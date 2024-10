Gaeta.it - La Ventura Padel Marathon arriva a Como: un weekend di sport e salute

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara a vivere un’entusiasmante maratona die benessere grazie alla, che avrà luogo oggi e domani presso TheResort. Dopo il notevole successo della prima tappa a Roma,è pronta a conquistare il pubblico comasco con un evento che unisce competizione, passione per ile un approccio attento alla nutrizione. La manifestazione si propone come un’opportunità unica per atleti e appassionati di immergersi in un ambiente dinamico, celebrando la culturaiva, il divertimento e uno stile di vita sano. Un evento dedicato ale allaNella splendida cornice del TheResort di, lanon è solo un torneo, ma una festa dedicata a tutti coloro che amano lo