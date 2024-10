La Nato nel Mare del Nord, “Qui ci addestriamo per proteggere cieli e mare” (Di sabato 26 ottobre 2024) A bordo della Uss Harry Truman (mare del Nord), 26 ott. (askanews) – Un velivolo militare bimotore turboelica, il C-2 Greyhound, dell’aviazione statunitense, trasporta un gruppo di 12 giornalisti embedded dall’aeroporto militare di Prestwick, nella parte occidentale della Scozia, in mare aperto, nelle acque del mare del Nord sulla nave americana USS Harry S. Truman. Parte da qui la maxi-esercitazione marittima della Nato “Neptune Strike 2024” (NEST 24-2), una delle principali attività di vigilanza rafforzata della Nato, in programma fino al 31 ottobre. Una esercitazione congiunta che vede impegnate diverse aree, dal Mediterraneo centrale e dall’Adriatico fino al mare del Nord e al Mar Baltico. “Ci esercitiamo congiuntamente con altri Paesi per garantire la difesa comune”, riferisce il comandante dello Squadrone 136 Bernie Lutz, pilota di caccia, nome da combattimento “Virus”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A bordo della Uss Harry Truman (del), 26 ott. (askanews) – Un velivolo militare bimotore turboelica, il C-2 Greyhound, dell’aviazione statunitense, trasporta un gruppo di 12 giornalisti embedded dall’aeroporto militare di Prestwick, nella parte occidentale della Scozia, inaperto, nelle acque deldelsulla nave americana USS Harry S. Truman. Parte da qui la maxi-esercitazione marittima della“Neptune Strike 2024” (NEST 24-2), una delle principali attività di vigilanza rafforzata della, in programma fino al 31 ottobre. Una esercitazione congiunta che vede impegnate diverse aree, dal Mediterraneo centrale e dall’Adriatico fino aldele al Mar Baltico. “Ci esercitiamo congiuntamente con altri Paesi per garantire la difesa comune”, riferisce il comandante dello Squadrone 136 Bernie Lutz, pilota di caccia, nome da combattimento “Virus”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I fondali di Napoli muoiono per imbandire le tavole del Nord con la "cocaina del mare" - Il pubblico ministero Antonio Barba porge una domanda al luogotenente Marcello Manfredi, figura chiave nel maxi-processo penale riguardante la pesca illecita dei datteri di mare in Campania. Tra i centinaia di capi d’accusa, per gli imputati si ... (Napolitoday.it)

Affamare e sfollare il nord di Gaza : ecco cos'è il "piano dei generali" di Israele - "Arrendetevi o morirete di fame". Così si può sintetizzare la strategia che potrebbe attuare Israele. Ed è prevista nel "piano dei generali", così chiamato perché è stato formulato da un gruppo di generali israeliani in pensione e rilancia quanto ... (Today.it)

Lo Giudice : “La Vardera lascia - Sud chiama Nord rilancia : il dialogo per trasformare la Sicilia non si ferma" - “Prendiamo atto della scelta del deputato Ismaele La Vardera con un pizzico di amarezza. Amarezza, perché la sua decisione sembra essere stata presa con troppa facilità , come se attendesse solo la prima occasione utile per andarsene. Tuttavia, ... (Gazzettadelsud.it)

Freddo al Nord e ottobrata al Sud : a Napoli si torna al mare - Mentre al Nord si sente parlare dell'autunno più freddo degli ultimi 30 anni, al Sud, nonostante qualche perturbazione e raffiche di vento superiori al consueto, il meteo risulta benevolo e offre largo spazio alle gite fuori porta e non ... (Napolitoday.it)