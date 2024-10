La beffa per le pensioni nel 2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) pensioni, c'è la beffa. E non parliamo del ritocchino di pochi euro delle minime, una delle misure più discusse dell'ultima manovra economica. Nel 2025 ci sarà una rivalutazione degli assegni inferiore alle attese. Secondo i dati Istat sulla base dell'andamento dell'inflazione, l'aumento previsto Europa.today.it - La beffa per le pensioni nel 2025 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024), c'è la. E non parliamo del ritocchino di pochi euro delle minime, una delle misure più discusse dell'ultima manovra economica. Nelci sarà una rivalutazione degli assegni inferiore alle attese. Secondo i dati Istat sulla base dell'andamento dell'inflazione, l'aumento previsto

Pensioni - chi rischia la beffa : il "trucco" delle finestre di uscita - Possibile stretta in arrivo sulle pensioni anticipate. Secondo l'Ansa il governo potrebbe mettere mano alle "finestre di uscita" per chi punta a lasciare il lavoro sulla base dei contributi versati. Negli anni la pensione anticipata (ex anzianità) ... (Today.it)

Pensioni - la doppia beffa della Quota 41 che vuole introdurre il governo - La Quota 41 tanto agognata dalla Lega è un po’ meno irrealizzabile oggi, ma sarà comunque una beffa. Enorme, per chi sperava di andare in pensione con largo anticipo. Perché, in realtà, la misura a cui stanno lavorando i tecnici del ministero ... (Lanotiziagiornale.it)