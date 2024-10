Kinder Sorpresa, 50 anni di Sorprese con Ferrero (Di sabato 26 ottobre 2024) Kinder Sorpresa, 50 anni di Sorprese con Ferrero Ferrero festeggia 50 anni di Kinder Sorpresa ispirandosi alla magia di Willy Wonka Kinder Sorpresa compie 50 anni e Ferrero ha deciso di festeggiare in grande, con un’iniziativa che richiama l’atmosfera magica de La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Per celebrare questo anniversario speciale, l’azienda ha indetto un concorso che permetterà a 50 fortunati di visitare il celebre Laboratorio delle Sorprese ad Alba, dove nascono i leggendari ovetti Kinder. La Sorpresa sarà l’elemento centrale di questa iniziativa esclusiva. I partecipanti che troveranno uno dei 50 Kinderini dorati all’interno della serie limitata di ovetti Natoons avranno la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile. Bollicinevip.com - Kinder Sorpresa, 50 anni di Sorprese con Ferrero Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di sabato 26 ottobre 2024), 50diconfesteggia 50diispirandosi alla magia di Willy Wonkacompie 50ha deciso di festeggiare in grande, con un’iniziativa che richiama l’atmosfera magica de La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Per celebrare questoversario speciale, l’azienda ha indetto un concorso che permetterà a 50 fortunati di visitare il celebre Laboratorio dellead Alba, dove nascono i leggendari ovetti. Lasarà l’elemento centrale di questa iniziativa esclusiva. I partecipanti che troveranno uno dei 50ini dorati all’interno della serie limitata di ovetti Natoons avranno la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile.

