(Adnkronos) – Mentre in Medio Oriente sono arrivati F-16 americani di base in Germania, da Hamas è arrivato un nuovo no a un accordo sul rilascio degli ostaggi. La conferma dell'arrivo degli F-16 dell'Aeronautica militare Usa della 480esima squadriglia di caccia, di base presso la base aerea di Spangdahlem, è arrivata dal Comando centrale Usa (Centcom).

Israele - Usa inviano F-16. Da Hamas nuovo no per rilascio ostaggi - Biden: "Tanti innocenti uccisi a Gaza, basta". Onu: "Uno dei momenti più bui del nord di Gaza, crimini atroci" Mentre in Medio Oriente sono arrivati F-16 americani di base in Germania, da Hamas è arrivato un nuovo a un accordo sul rilascio degli ... (Sbircialanotizia.it)

