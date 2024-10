"In slip", "le parti basse". Slavina a luci rosse su Rai 1: cacciano Pupo da Tale e quale show? (Di sabato 26 ottobre 2024) Una battuta infelice e sopra le righe, quella di Pupo. Voleva essere una stilettata da "toscanaccio irriverente", ma è uscita male. E ora a Enzo Ghinazzi, questo al secolo il vero nome del cantante e conduttore, potrebbe costare il posto a Tale e quale show. Accade tutto venerdì sera, nel programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Pupo è seduto in giuria e affronta con piglio piccantello l'esibizione di Kelly Joyce nei panni dell'icona sexy degli Anni Ottanta, la statuaria Grace Jones. "Ti avrei voluto vedere in slip, perché l'originale cantava così in un video". Primi attimi di gelo. Poi tocca a Verdiana, nei panni di Christina Aguilera: "Cosa fai dopo la trasmissione?", la butta lì un po' allusivo. E di fronte ad Amelia Villano, che ha appena imitato Emma Marrone, rammenta a tutti di essere "un esperto di parti basse". Liberoquotidiano.it - "In slip", "le parti basse". Slavina a luci rosse su Rai 1: cacciano Pupo da Tale e quale show? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una battuta infelice e sopra le righe, quella di. Voleva essere una stilettata da "toscanaccio irriverente", ma è uscita male. E ora a Enzo Ghinazzi, questo al secolo il vero nome del cantante e conduttore, potrebbe costare il posto a. Accade tutto venerdì sera, nel programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.è seduto in giuria e affronta con piglio piccantello l'esibizione di Kelly Joyce nei panni dell'icona sexy degli Anni Ottanta, la statuaria Grace Jones. "Ti avrei voluto vedere in, perché l'originale cantava così in un video". Primi attimi di gelo. Poi tocca a Verdiana, nei panni di Christina Aguilera: "Cosa fai dopo la trasmissione?", la butta lì un po' allusivo. E di fronte ad Amelia Villano, che ha appena imitato Emma Marrone, rammenta a tutti di essere "un esperto di".

