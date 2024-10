Il Sinner che non ti aspetti (Di sabato 26 ottobre 2024) C’è un Jannik Sinner che va oltre il campo da tennis, anche se a noi, sinceramente, basterebbe anche quello che ha regalato all’Italia la Coppa Davis, due slam e il primo posto nella classifica Atp dove nessun azzurro era mai arrivato prima. È il ragazzo educato che esce dalla lunga intervista concessa a Federico Ferri che in questi giorni è in onda sui canali di Sky Sport (la trovate anche sul sito di Banca Intesa). Ma sotto quell’irresistibile zazzera rossa non c’è solo l’educazione. C’è molto di più. C’è un ragazzo che sta diventando uomo e anno dopo anno aggiunge un pezzo alla sua maturazione restando sempre coerente con se stesso, sincero, semplice. Un ragazzo che sa usare le parole come i colpi sul campo. Va in profondità anche quando libera le parole e non solo quando attacco con un dritto dei suoi. Ilfoglio.it - Il Sinner che non ti aspetti Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) C’è un Jannikche va oltre il campo da tennis, anche se a noi, sinceramente, basterebbe anche quello che ha regalato all’Italia la Coppa Davis, due slam e il primo posto nella classifica Atp dove nessun azzurro era mai arrivato prima. È il ragazzo educato che esce dalla lunga intervista concessa a Federico Ferri che in questi giorni è in onda sui canali di Sky Sport (la trovate anche sul sito di Banca Intesa). Ma sotto quell’irresistibile zazzera rossa non c’è solo l’educazione. C’è molto di più. C’è un ragazzo che sta diventando uomo e anno dopo anno aggiunge un pezzo alla sua maturazione restando sempre coerente con se stesso, sincero, semplice. Un ragazzo che sa usare le parole come i colpi sul campo. Va in profondità anche quando libera le parole e non solo quando attacco con un dritto dei suoi.

