Il Lecce perde di misura a Napoli: tiene bene il campo e sfiora il pareggio

Napoli – Il Lecce perde per la quarta di fila, ma lo fa di misura mettendo in difficoltà la capolista del torneo, il Napoli, nel suo stadio. Nella quarta sconfitta consecutiva i giallorossi trovano dunque le ragioni di coltivare ambizioni di rinascita e, in questa ottica, la gara di martedì sera

Il Napoli soffre con il Lecce - ma vince di misura. Continua la corsa della squadra di Conte - Napoli - Lecce 1-0 Marcatore: 28' st Di Lorenzo Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 6; Anguissa 6.5, Gilmour 6 (26' st Kvaratskhelia 6), McTominay 6.5; Neres 6 (26' st Raspadori 6), Lukaku 6 (40' st ... (Gazzettadelsud.it)