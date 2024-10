Ilgiorno.it - I soldi falsi, la vergogna davanti agli amici e la “reputazione da salvare”: ecco perché il 17enne di Garzeno ha ucciso Montini

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Como) – Dopo quattro giorni di silenzio, durante i quali ha cercato prima di negare, per poi chiudersi nel mutismo, ieri mattina il diciassettenne ha ammesso di aver rapinato eCandido, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di(Como), trovato morto il 26 settembre scorso. Così il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Milano Irina Alice Grossi, ha convalidato il fermo per omicidio volontario e rapina, e sottoposto l’adolescente (parente alla lontana della vittima) alla misura cautelare in carcere, al Beccaria. Per due volte,al magistrato che coordina le indagini, Myriam Iacoviello, il giovane aveva deciso di rimanere in silenzio. Ma poi si è confrontato con i suoi difensori, ha ragionato sulla situazione, nei quattro giorni passati lontano da casa e lontano da tutto nell’istituto di reclusione.