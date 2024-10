I genitori di Leonardo Calcina suicida a Senigallia | Ricattato con video e foto

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024), che si è tolto la vita a Montignano di, era sotto ricatto. I bulli che lo tormentavano hanno fatto «qualcosa di più e di più grave». A dirlo sono il padre Francesco e la madre Viktoryia Ramanenka in un’intervista a Repubblica. Con loro c’è l’avvocata e amica di famiglia Pia Perricci: «Chiediamo il licenziamento per chi a scuola ha sbagliato e vogliamo che vengano acquisti i telefoni dei tre ragazzi che abbiamo indicato». Loro, i tre accusati, non li hanno mai contattati: «Anzi, uno di loro ha fatto di peggio. Su TikTok ha scritto un post chiaramente allusivo. Agli inquirenti faremo avere anche questo. Significa che non hanno capito nulla di quello che è successo. E noi sospettiamo anche che ci sia qualcosa di più».