Ilfattoquotidiano.it - “Ho provato l’Ozempic ma non sono dimagrito, basta guardarmi”: lo sfogo di James Corden

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Ho, ma non ha funzionato“. Inizia con questa confessione inaspettata il lungodi, l’attore e conduttore del celebre “The Late Late Show“. In una puntata del suo podcast “This Life of Mine“, ha infatti deciso di svelare di aver utilizzato il farmaco antidiabetico Ozempic per cercare di perdere peso. Ma, a differenza di molte altre celebrità, non ha ottenuto i risultati sperati. Con sincerità e schiettezza,ha spiegato che la sua dipendenza dal cibo gli ha impedito di dimagrire, nonostante l’utilizzo del farmaco: “Se hai una personalità dipendente, tutto diventa più complesso”, ha ammesso. “Sai come si mangia correttamente, ma non ci riesci”. Quindi ha raccontato la sua esperienza con: “Hoe su di me non ha funzionato.in questo momento.