Movieplayer.it - Grande Fratello, Javier smaschera gli autori su Leonardo e Shaila: “Si baciano e lunedì me lo faranno vedere”

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nessuno dei concorrenti del reality show presente nella casa crede chesiano stati eliminati al televoto di, anche se non immaginano che i loro coinquilini siano volati in Spagna. In attesa della puntata deldiprossimo e del rientro di Lorenzo Spolverato eGatta nella Casa, i concorrenti continuano a farsi domande sul destino dei due assenti. In particolare,Martinez è convinto che i coinquilini siano stati mandati in tugurio per creare una nuova dinamica in vista della puntata in programma per il 28 ottobre.Martinez sospetta una strategia degliLa nona puntata del reality di Canale 5 si è conclusa con una finta doppia eliminazione, che coinvolgeva proprio Lorenzo Spolverato eGatta, due dei concorrenti più discussi di questa prima