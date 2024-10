Grande festa allo Sperone per i 100 anni di nonna Angela: "Il mio segreto? Vivere con semplicità" (Di sabato 26 ottobre 2024) Si diletta a lavorare all'uncinetto e aiuta ancora i suoi cari nelle faccende domeniche. E' una vita intensa quella nonna Angela Mancino, che oggi ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Un secolo tutto d'un fiato: 10 figli, 16 nipoti, 30 pronipoti e la voglia di stupire."Mia nonna non si Palermotoday.it - Grande festa allo Sperone per i 100 anni di nonna Angela: "Il mio segreto? Vivere con semplicità" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si diletta a lavorare all'uncinetto e aiuta ancora i suoi cari nelle faccende domeniche. E' una vita intensa quellaMancino, che oggi ha tagliato il traguardo dei 100. Un secolo tutto d'un fiato: 10 figli, 16 nipoti, 30 pronipoti e la voglia di stupire."Mianon si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Distinzione tra alunne e alunni sul grembiule. Nonna non ci sta e scrive al preside : “È una distinzione che risale a più di trent’anni fa” - Una semplice differenza di colore, ma con profonde implicazioni. Nella scuola primaria di Binasco, vicino Milano, è scoppiato un dibattito sulla tradizionale distinzione dei colori dei grembiuli scolastici: bianco per le bambine, nero per i ... (Orizzontescuola.it)

Investe e uccide la bimba di due anni nel parcheggio della scuola : nonna a processo per omicidio stradale - L'incidente era avvenuto il 3 giugno scorso in un parcheggio della scuola Little England a Brescia. Una donna di 74 anni ha investito e ucciso una bambina che stava attraversando la strada insieme alla nonna. L'udienza è attesa nei prossimi giorni. ... (Fanpage.it)

Investe una bimba di nemmeno 2 anni - la nonna a processo per omicidio stradale - La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio, per omicidio stradale, per la donna di 74 anni che il 3 giugno scorso travolse e uccise la piccola Sofia Archetti, che non aveva nemmeno 2 anni, nel parcheggio della scuola Little England di ... (Bresciatoday.it)

Nonna Aldina Marchetti da record - compie 108 anni ed è la più anziana della Tuscia - Un traguardo da record e straordinario per nonna Aldina Marchetti. Ha festeggiato il suo 108esimo compleanno oggi, mercoledì 23 ottobre. Originaria di Bassano Romano, dove vive tuttora, è la più longeva del paese e probabilmente la "nonna" più ... (Viterbotoday.it)