Gigante femminile Sölden 2024, risultati e classifica prima manche: Shiffrin in testa, Brignone e Bassino in top-5 (Di sabato 26 ottobre 2024) I risultati e la classifica della prima manche dello slalom Gigante femminile di Sölden, appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Temperature alte sulle montagne austriache, ma pista che è stata salvaguardata nelle ultime 24 ore e così Mikaela Shiffrin può partire puntuale con il suo pettorale n°1 e firma anche il miglior tempo in 1:05.82. Parte da dove aveva lasciato la campionessa statunitense, ma lì nelle vicinanze ci sono anche le due punte di diamante dello sci azzurro. Federica Brignone compie un paio di sbavature, ma è in generale abbastanza veloce e il cronometro lo conferma, piazzandola in terza posizione dietro a Shiffrin e Alice Robinson. Discorso diverso per Marta Bassino, che è alquanto pulita nella sua prova ma non riesce a trovare troppa velocità e chiude a +0.90 dalla campionessa statunitense in quinta piazza. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ie ladelladello slalomdi, appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo/2025 di sci alpino. Temperature alte sulle montagne austriache, ma pista che è stata salvaguardata nelle ultime 24 ore e così Mikaelapuò partire puntuale con il suo pettorale n°1 e firma anche il miglior tempo in 1:05.82. Parte da dove aveva lasciato la campionessa statunitense, ma lì nelle vicinanze ci sono anche le due punte di diamante dello sci azzurro. Federicacompie un paio di sbavature, ma è in generale abbastanza veloce e il cronometro lo conferma, piazzandola in terza posizione dietro ae Alice Robinson. Discorso diverso per Marta, che è alquanto pulita nella sua prova ma non riesce a trovare troppa velocità e chiude a +0.90 dalla campionessa statunitense in quinta piazza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : Shiffrin davanti - Brignone terza e con distacco contenuto. Bassino in corsa per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 11.01: Eliminata la finlandese Pykalainen con un ritardo di 4?18, fuori dalla seconda manche anche l’austriaca Huber con un ritardo di 4?05 11.00: Non chiude la ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : guida Shiffrin - Brignone e Bassino nella top 5! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.34: Richardson ha 9 centesimi di ritardo all’intermedio 10.33: perde troppo nel finale la austriaca Haaser che chiude con un ritardo di 2?60 ed è 17ma 10.32: ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : guida Shiffrin - Brignone e Bassino inseguono! Gut-Behrami non parte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.12: All’intermedio Brunner ha 48 centesimi di ritardo 10.11: Continua a perdere la statunitense Moltzan che chiude con 1?46 di ritardo. Adesso piccola ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : non parte Lara Gut-Behrami - Brignone e Bassino all’assalto di Shiffrin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.01: Apparentemente precisa e veloce la statunitense Shiffrin che chiude la sua prova con 1’05?82. Ha sciato bene! Ora Robinson 9.59: Shiffrin al ... (Oasport.it)