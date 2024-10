G7: ok 50 miliardi dollari di prestiti a Kiev sottratti da asset russi (Di sabato 26 ottobre 2024) I paesi del G7 (Usa, Giappone, Germania, Francia, Italia Canada, Regno Unito) hanno raggiunto un accordo nella serata di venerdì a Washington per erogare 50 miliardi di dollari in prestiti all’Ucraina già a dicembre, prestiti sostenuti dagli interessi derivanti dai beni sovrani russi congelati a partire da dicembre. “Questi prestiti saranno serviti e rimborsati da Imolaoggi.it - G7: ok 50 miliardi dollari di prestiti a Kiev sottratti da asset russi Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I paesi del G7 (Usa, Giappone, Germania, Francia, Italia Canada, Regno Unito) hanno raggiunto un accordo nella serata di venerdì a Washington per erogare 50diinall’Ucraina già a dicembre,sostenuti dagli interessi derivanti dai beni sovranicongelati a partire da dicembre. “Questisaranno serviti e rimborsati da

