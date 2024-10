Fondi regionali alle comunità montane: il Consiglio generale del Terminio Cervialto chiede criteri equi (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è riunito stamani il Consiglio generale della comunità Montana Terminio Cervialto per discutere il tema della ripartizione dei Fondi regionali destinati alle comunità montane, con particolare attenzione agli enti locali e alla forestazione. Il Consiglio ha espresso una posizione netta e Avellinotoday.it - Fondi regionali alle comunità montane: il Consiglio generale del Terminio Cervialto chiede criteri equi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è riunito stamani ildellaMontanaper discutere il tema della ripartizione deidestinati, con particolare attenzione agli enti locali e alla forestazione. Ilha espresso una posizione netta e

