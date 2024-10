F1 GP Messico 2024, Norris: “Siamo indietro, dobbiamo recuperare”. Piastri: “Siamo competitivi” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Le sensazioni non sono di certo grandiose. Ho fatto pochi giri rispetto agli altri e abbiamo un po’ di terreno da recuperare. Le sensazioni non sono ottimali, ma è anche difficile averle visto che su questo circuito c’è poca aderenza. Sono sicuro che domani recupereremo, ma oggi non mi sono proprio trovato al meglio”. Questa l’analisi di Lando Norris al termine del venerdì di libere del Gran Premio del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese ha saltato le FP1 per far spazio ad O’Ward e adesso punta alle qualifiche di sabato: “Sicuramente ci proviamo. Siamo un po’ indietro oggi, ma lavoreremo per recuperare e vedremo – ha proseguito Lando che poi ha concluso parlando del nuovo fondo – “Abbiamo fatto qualche paragone, ma non credo ci sia un grande guadagno”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Le sensazioni non sono di certo grandiose. Ho fatto pochi giri rispetto agli altri e abbiamo un po’ di terreno da. Le sensazioni non sono ottimali, ma è anche difficile averle visto che su questo circuito c’è poca aderenza. Sono sicuro che domani recupereremo, ma oggi non mi sono proprio trovato al meglio”. Questa l’analisi di Landoal termine del venerdì di libere del Gran Premio del, quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese ha saltato le FP1 per far spazio ad O’Ward e adesso punta alle qualifiche di sabato: “Sicuramente ci proviamo.un po’oggi, ma lavoreremo pere vedremo – ha proseguito Lando che poi ha concluso parlando del nuovo fondo – “Abbiamo fatto qualche paragone, ma non credo ci sia un grande guadagno”.

