F1, Carlos Sainz: “Un inizio incoraggiante. Abbiamo ancora margine di miglioramento” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il venerdì del GP del Messico ha sicuramente sorriso alle Ferrari. In particolare è stato Carlos Sainz a mettersi in mostra, concludendo al secondo posto la FP1 e poi firmano il miglior tempo nella FP2. Sicuramente delle ottime notizie in vista delle qualifiche, ma anche il passo gara delle Rosse è stato eccellente con Sainz e Leclerc che hanno tutte le possibilità di ripetere la doppietta di Austin. Sainz è apparso decisamente soddisfatto ai microfoni dei giornalisti al termine della FP2: “Questo è stato sicuramente un inizio molto incoraggiante”. Sulla giornata di prove libere: “Complessivamente è stata una giornata positiva, perché Abbiamo potuto completare il nostro programma e lavorare sul bilanciamento della vettura e sul setting, soprattutto nelle FP1. Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Un inizio incoraggiante. Abbiamo ancora margine di miglioramento” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il venerdì del GP del Messico ha sicuramente sorriso alle Ferrari. In particolare è statoa mettersi in mostra, concludendo al secondo posto la FP1 e poi firmano il miglior tempo nella FP2. Sicuramente delle ottime notizie in vista delle qualifiche, ma anche il passo gara delle Rosse è stato eccellente cone Leclerc che hanno tutte le possibilità di ripetere la doppietta di Austin.è apparso decisamente soddisfatto ai microfoni dei giornalisti al termine della FP2: “Questo è stato sicuramente unmolto”. Sulla giornata di prove libere: “Complessivamente è stata una giornata positiva, perchépotuto completare il nostro programma e lavorare sul bilanciamento della vettura e sul setting, soprattutto nelle FP1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - Carlos Sainz svetta nelle FP2 del GP del Messico. Ottima Ferrari - problemi per Verstappen - Russell a muro - Splende il rosso Ferrari al termine delle FP2 del GP del Messico. Carlos Sainz comanda la classifica con il miglior tempo (1’17”699), ma è soprattutto il passo gara della Rossa a far ben sperare in chiave gara di domenica. Infatti anche Charles ... (Oasport.it)

F1 - Carlos Sainz : “Il caos al via non mi ha permesso di vincere - grande risultato della squadra” - Una super Ferrari ad Austin, sede del 19° round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista del Texas la Rossa ha fatto doppietta, con la vittoria del monegasco Charles Leclerc e il secondo posto dello spagnolo Carlos Sainz. Una gara sontuosa del ... (Oasport.it)

F1 - Carlos Sainz : “Abbiamo fatto un passo avanti nelle qualifiche - domani saremo in lotta con i più veloci” - È un Carlos Sainz molto centrato quello di Austin, 19° week end del Mondiale 2024 di F1. Sulla tecnica e affascinante pista del Texas, lo spagnolo della Ferrari ha concluso in terza posizione le qualifiche che hanno definito la griglia di partenza ... (Oasport.it)

F1 - Carlos Sainz : “Sprint divertente. Il passo è stato buono - incoraggiante per domani” - Carlos Sainz è stato uno dei grandi protagonisti della Sprint di Austin, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2024 di Formula Uno, conclusa in seconda posizione dopo una splendida rimonta che lo ha visto superare in pista nell’ordine il ... (Oasport.it)