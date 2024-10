Esplosione in stabilimento Toyota a Bologna: indagini in corso e funerali delle vittime (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragedia che ha colpito Bologna il 23 ottobre scorso ha scosso la comunità locale e non solo. L’Esplosione avvenuta presso lo stabilimento della Toyota Material Handling ha portato alla morte di due uomini: Fabio Tosi, di 34 anni, e Lorenzo Cubello, di 37 anni. In seguito alle autopsie, la Procura di Bologna ha autorizzato il rilascio delle salme ai familiari, permettendo loro di procedere con i funerali. L’evento ha suscitato preoccupazioni e indignazione, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’adeguatezza delle misure preventive. Le indagini avviate dalla Procura di Bologna A seguito dell’incidente mortale, la Procura di Bologna ha avviato un’inchiesta, aprendo un fascicolo contro ignoti. L’ipotesi di reato si concentra su omicidio colposo e lesioni, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle cause dell’accaduto. Gaeta.it - Esplosione in stabilimento Toyota a Bologna: indagini in corso e funerali delle vittime Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragedia che ha colpitoil 23 ottobre sha scosso la comunità locale e non solo. L’avvenuta presso lodellaMaterial Handling ha portato alla morte di due uomini: Fabio Tosi, di 34 anni, e Lorenzo Cubello, di 37 anni. In seguito alle autopsie, la Procura diha autorizzato il rilasciosalme ai familiari, permettendo loro di procedere con i. L’evento ha suscitato preoccupazioni e indignazione, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’adeguatezzamisure preventive. Leavviate dalla Procura diA seguito dell’incidente mortale, la Procura diha avviato un’inchiesta, aprendo un fascicolo contro ignoti. L’ipotesi di reato si concentra su omicidio colposo e lesioni, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle cause dell’accaduto.

