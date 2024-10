EA FC 25 Evoluzione Pioggia Di Gol Lista Giocatori Ed Obiettivi (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Evoluzione Pioggia Di Gol è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli Obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’Evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di sabato 9 novembre. In calce alla notizia potete consultare la Lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’Evoluzione Pioggia Di Gol. Completando l’Evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Pioggia Di Gol Lista Giocatori Ed Obiettivi Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Di Gol è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando glipresenti nell’area dedicata. I requisiti dell’possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di sabato 9 novembre. In calce alla notizia potete consultare ladelle carte migliori che possono essere inserite nell’Di Gol. Completando l’riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.

