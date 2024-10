“Dobbiamo buttare via tutto”. Nubifragio nella notte, disastro di acqua e fango (Di sabato 26 ottobre 2024) Cecina (Livorno), 26 ottobre 2024 – Il maltempo non dà tregua. nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, un violento temporale ha colpito la provincia di Livorno e Pisa, causando allagamenti in diverse zone di Cecina. Comune invita alla prudenza In una nota diffusa intorno a mezzanotte e mezzo, il Comune di Cecina ha avvisato i cittadini della situazione critica: “È in corso un forte temporale, si segnalano numerosi allagamenti sulla viabilità. Evitate gli spostamenti non necessari, i sottopassi e i seminterrati”. L’allerta prosegue, con il Comune che ha attivato il Centro Operativo Comunale e coordinato le operazioni di intervento grazie al supporto delle squadre di volontariato sul territorio. Per segnalazioni, sono stati messi a disposizione i numeri della Sala Operativa di Protezione Civile della Pubblica Assistenza (0586. Thesocialpost.it - “Dobbiamo buttare via tutto”. Nubifragio nella notte, disastro di acqua e fango Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cecina (Livorno), 26 ottobre 2024 – Il maltempo non dà tregua.tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, un violento temporale ha colpito la provincia di Livorno e Pisa, causando allagamenti in diverse zone di Cecina. Comune invita alla prudenza In una nota diffusa intorno a mezzae mezzo, il Comune di Cecina ha avvisato i cittadini della situazione critica: “È in corso un forte temporale, si segnalano numerosi allagamenti sulla viabilità. Evitate gli spostamenti non necessari, i sottopassi e i seminterrati”. L’allerta prosegue, con il Comune che ha attivato il Centro Operativo Comunale e coordinato le operazioni di intervento grazie al supporto delle squadre di volontariato sul territorio. Per segnalazioni, sono stati messi a disposizione i numeri della Sala Operativa di Protezione Civile della Pubblica Assistenza (0586.

