Danni a case mobili auto per l' alluvione Chi paga e cosa fare per ottenere i risarcimenti

Polizze assicurative da verificare, moduli da compilare, documentazioni per perdite e beni danneggiati e andati perduti: dopo la montagna di detriti da smaltire c'è anche la montagna di burocrazie da sbrigare per poter accedere a eventuali risarcimenti.

Maltempo a Perugia - la protezione civile sbarca a Ponte Pattoli : danni - case allegate e divieti - Il maltempo ha duramente colpito anche Perugia in particolare l'area Nord del capoluogo dove da questa mattina sono state attivate dalla Protezione Civile regionale le procedure di messa in sicurezza dell'area e il sostegno alla popolazione ... (Perugiatoday.it)

Confedilizia dice "no" alle polizze obbligatorie contro i danni da maltempo per le case : "E' un'ulteriore tassa" - Confedilizia Forlì-Cesena dice no alle polizze contro i danni da maltempo per gli immobili ad uso abitativo. "Per Confedilizia Forlì Cesena e della Romagna l’alluvione della scorsa settimana impone l’ennesima riflessione - esordisce il presidente ... (Forlitoday.it)

Salvini contrario all’assicurazione obbligatoria sulle case contro i danni da maltempo - Il leader della Lega conferma la sua contrarietà ad uno Stato etico. Per Matteo Salvini lo Stato può dare “delle indicazioni, questo vale anche per l’assicurazione, può dare un consiglio, però non viviamo in uno Stato etico, dove lo Stato impone, ... (Laprimapagina.it)

Inferno maltempo in Val di Zena - tra la ricerca di rifugio ai piani alti e danni nelle case | VIDEO - Corsi d'acqua gonfi. Allagamenti, frane e cedimenti. Danni nelle case, anche ingenti. Chi è riuscito a preservare le abitazioni raggiunte dalle acque lo ha fatto grazie alle paratie. Poi l'invito a evacuare alcune aree, in altre il monito a salire ... (Bolognatoday.it)