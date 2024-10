Così spariscono le barriere. Lungo l’arco delle mura, il percorso diventa smart (Di sabato 26 ottobre 2024) Con la commissione consiliare seconda e terza, nei giorni scorsi nella sala del consiglio del comunale, è stato avviato un percorso di conoscenza dei dieci progetti di rifunzionalizzazione dei luoghi della città compresi nella strategia Atuss Ferrara (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile), denominata Look-Up!, finanziata con i fondi Pr Fesr- Fse+ 2021/27. Due gli interventi illustrati: il nuovo percorso accessibile e ‘smart’ Lungo l’arco delle antiche mura e la riqualificazione dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore. Look-Up! realizza un progetto di riqualificazione urbanistica da 10,5 milioni di euro, finanziato con fondi Pr Fesr – Fse+ 2021/27 e con il contributo del Comune, che intende cambiare il volto della città, restituendo un’identità ad alcuni luoghi che nei decenni l’hanno perduta. La chiusura dei progetti è prevista per dicembre 2026. Ilrestodelcarlino.it - Così spariscono le barriere. Lungo l’arco delle mura, il percorso diventa smart Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Con la commissione consiliare seconda e terza, nei giorni scorsi nella sala del consiglio del comunale, è stato avviato undi conoscenza dei dieci progetti di rifunzionalizzazione dei luoghi della città compresi nella strategia Atuss Ferrara (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile), denominata Look-Up!, finanziata con i fondi Pr Fesr- Fse+ 2021/27. Due gli interventi illustrati: il nuovoaccessibile e ‘antichee la riqualificazione dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore. Look-Up! realizza un progetto di riqualificazione urbanistica da 10,5 milioni di euro, finanziato con fondi Pr Fesr – Fse+ 2021/27 e con il contributo del Comune, che intende cambiare il volto della città, restituendo un’identità ad alcuni luoghi che nei decenni l’hanno perduta. La chiusura dei progetti è prevista per dicembre 2026.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Street food del contadino - il percorso enogastronomico nella piazza dei sapori - Campagna Amica di via Monsignor Lenotti 51-61 a Foggia si prepara ad accogliere gli amanti del gusto con l’evento 'Street Food del Contadino'. Questa sera, venerdì 25 ottobre, ultimo venerdì del mese, a partire dalle 20, appuntamento con i ... (Foggiatoday.it)

Corsi Its Madonie nella sede di Palermo : percorso formativo gratuito di due anni per accedere al mondo del lavoro - E' in programma domani pomeriggio, sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 15, l’open day organizzato dalla fondazione Its Madonie, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Un’occasione formativa, alternativa al percorso universitario, che ... (Palermotoday.it)

Eco-trail - si corre nella tappa 14 del percorso del santo : "Negli anni è diventato anche una ciclovia di 320 chilometri" - Prima edizione di un evento sportivo che ha tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento fisso di inizio autunno. Domenica 13 ottobre si svolgerà "Eco-trail", corsa non competitiva - organizzata dall’Associazione Insè e ideato dal ... (Cesenatoday.it)

Eco-trail - si corre nella tappa 14 del percorso del santo "Negli anni è diventato anche una ciclovia di 320 chilometri" - Prima edizione di un evento sportivo che ha tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento fisso di inizio autunno. Domenica 13 ottobre si svolgerà "Eco-trail", corsa non competitiva - organizzata dall’Associazione Insè e ideato dal ... (Cesenatoday.it)