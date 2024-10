Liberoquotidiano.it - "Collegata da Marte". Faraone insulta? E la Gardini lo smaschera in diretta | Guarda

(Di sabato 26 ottobre 2024) L'eredità lasciata dal governo di Giuseppe Conte pesa e peserà enormemente sulle casse dello Stato. Stando ai conti di Elisabetta"abbiamo 38 miliardi solo per quest'anno del costo del Superbonus". Motivo per cui - tiene a precisare la deputata di Fratelli d'Italia a 4 di Sera - "tutto questo positivo lo stiamo facendo con il freno a mano tirato e sarà così fino al 2026/2027, dopo l'Italia potrà ricominciare a correre perché questo peso lo avremo finalmente pagato e scaricato". Il riferimento è alla Manovra del governo Meloni, tanto criticata dal centrosinistra, ma costretta a fare i conti con i debiti lasciati dall'esecutivo precedente. Uno tra tutti il bonus per ristrutturare le case dei più abbienti. "Se quei soldi vengono dati alle classi più alte", conclude, significa che non ce ne sono per gli altri.