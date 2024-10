Chieti, pensionata trovata morta al cimitero: aveva una busta di plastica in testa (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una pensionata è stata trovata morta nel cimitero di Chieti, davanti alla tomba di famiglia, con in testa una busta di plastica. Non è chiaro cosa sia accaduto: indagini dei carabinieri che hanno transennato la zona. In arrivo, sul posto, anche il sindaco Diego Ferrara. —Chieti, pensionata trovata morta al cimitero: aveva una busta di plastica in testa L'Identità. Lidentita.it - Chieti, pensionata trovata morta al cimitero: aveva una busta di plastica in testa Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unaè stataneldi, davanti alla tomba di famiglia, con inunadi. Non è chiaro cosa sia accaduto: indagini dei carabinieri che hanno transennato la zona. In arrivo, sul posto, anche il sindaco Diego Ferrara. — [email protected] (Web Info)alunadiinL'Identità.

