Briciole al Ssn ed elemosina agli operatori i 10 motivi dello sciopero dei medici

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ci sono “almeno 10 ragioni” per cui idella federazione sindacale, con i colleghi di Anaao-Assomed e gli infermieri di Nursing Up, hanno proclamato per il 20 novembre una giornata dinazionale. Lo dichiara Guido Quici, presidente di Cimo-Fesmed illustrando le ragioni della protesta. In quella data, spiega, “e infermieri sciopereranno e manifesteranno a Roma perché sono stufi di proclami che, puntualmente, non hanno seguito. Fare di tutto per spingere iad abbandonare la sanità pubblica rappresenta un inaccettabile voltafaccia, o il frutto di un piano ben preciso volto ad arricchire – sulle spalle dei malati – il privato, le assicurazioni, le cooperative e le multinazionali della salute”. “Ogni anno, puntualmente, la legge di Bilancio si rivela una doccia fredda per la sanità pubblica e quindi per i cittadini e per il personale sanitario.