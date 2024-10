Approvato dal Campidoglio il Regolamento sui Poli Civici integrati (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (askanews) – Il Campidoglio ha Approvato il Regolamento sui Poli Civici integrati di mutualismo sociale In una nota il coordinamento dei Poli Civici scrive: siamo felicissimi per l’approvazione arrivata oggi dal Consiglio Comunale del “Regolamento comunale sui Poli Civici integrati di mutualismo sociale” . Un riconoscimento fondamentale per tutte le realtà territoriali che da anni operano nel Municipi di Roma costruendo sistemi di mutualismo e favorendo un intenso lavoro di welfare di comunità che fa leva sulle azioni concrete portate avanti da associazioni , movimenti sociali , comitati e realtà del terzo settore . Il quadro normativo Approvato oggi, rappresenta la legittimazione del lavoro dal basso che è portato avanti con fatica dal tessuto civico e sociale di questa città . Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (askanews) – Ilhailsuidi mutualismo sociale In una nota il coordinamento deiscrive: siamo felicissimi per l’approvazione arrivata oggi dal Consiglio Comunale del “comunale suidi mutualismo sociale” . Un riconoscimento fondamentale per tutte le realtà territoriali che da anni operano nel Municipi di Roma costruendo sistemi di mutualismo e favorendo un intenso lavoro di welfare di comunità che fa leva sulle azioni concrete portate avanti da associazioni , movimenti sociali , comitati e realtà del terzo settore . Il quadro normativooggi, rappresenta la legittimazione del lavoro dal basso che è portato avanti con fatica dal tessuto civico e sociale di questa città .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali - Noi Moderati fa il pieno dei civici. Toniaccini capolista. Lupi : "Siamo la casa-speranza dei moderati delusi" - Non sarà una lista civetta - per prendere qualche voto - o semplicemente una bandiera senza candidati per riempire l'occhio dell'elettore nella più ampia galassia della coalizione di centrodestra a sostegno della Presidente Donatella Tesei, ma Noi ... (Perugiatoday.it)

Musei civici gratis per i residenti nel territorio metropolitano di Venezia - Una nuova opportunità per conoscere il proprio patrimonio culturale, momenti per vivere la comunità, occasioni di partecipazione e condivisione. Un invito per riscoprire la bellezza e la storia di Venezia e i suoi tesori: tutto questo è "Musei in ... (Veneziatoday.it)

Primo giorno di scuola - previsti controlli della Polizia Locale. E ci saranno anche i "Nonni Vigili" e gli “Assistenti Civici" - Sta per suonare la prima campanella. Per limitare i disagi che si possono venire a creare all'esterno delle scuole, la Polizia Locale di Forlì e di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha approntato un piano di presidio alle scuole finalizzato a ... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - Noi Moderati Civici per l'Umbria scendono in campo. Lupi : "Con il civismo della politica ben fatta" - "Noi Moderati sarà in Umbria con la sua lista rispettando il suo progetto che è quello di rimettere insieme e far tornare a essere protagoniste le forze civiche presenti sul territorio. La lista di Noi Moderati Civici per l’Umbria è un esempio ... (Perugiatoday.it)