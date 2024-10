Gaeta.it - Alessandro Basciano risponde alle critiche dopo l’intervista a Verissimo: “Ecco cosa è successo”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, noto per la sua partecipazione a vari programmi televisivi, è tornato a far parlare di sé durante un’ospitata aun’intervista che ha scatenato una valanga di commenti negativi sui social, incentrati principalmente sul suo aspetto fisico, il giovane ha sentito l’esigenza di chiarire la situazione. Non solo per se stesso, ma anche per il dolore che la situazione ha causato alla sua famiglia, in particolare a sua madre. Attraverso un nuovo intervento nel talk show di Silvia Toffanin,ha spiegato le ragioni del suo aspetto, frutto di un recente intervento chirurgico.diDurante la sua apparizione aha affrontato con coraggio il tema delle, soffermandosi in particolare sui commenti che ha ricevutola sua prima intervista.